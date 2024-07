Ponte del Gattaglio: al via le operazioni di assemblaggio e varo del nuovo manufatto

Da domani, 30 luglio, entrano nel vivo le fasi finali di assemblaggio e varo del nuovo ponte ciclopedonale del Gattaglio di Reggio Emilia.

La prima fase – vale a dire lo scarico delle travi che andranno a costituire l’impalcato del ponte e successivo assemblaggio – implica l’interruzione del traffico veicolare e pedonale di via Zanichelli da via Premuda a via Asiago (escluse) dalle ore 20 del 30 luglio alle ore 6 del 31 luglio e dalle ore 20 del 31 luglio alle ore 6 del 1 agosto.

Saranno pertanto chiusure al traffico in orari serali e notturni.

La seconda fase – il varo vero e proprio delle travi – inizierà dalle ore 5 del 2 agosto fino alle ore 14 del 4 agosto e implicherà la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Zanichelli da via Asiago a viale Magenta (escluse).

La prima parte di questa seconda fase riguarderà il trasporto, montaggio e posizionamento delle due gru (una da 130 e una da 500 tonnellate) necessarie per il sollevamento dei manufatti.

A seguire avverranno le operazioni di varo, che andranno avanti ad oltranza e si concluderanno presumibilmente entro la mezzanotte del 2 agosto.

Dalle prime ore del mattino del 3 agosto si procederà con lo smontaggio e la rimozione delle due gru.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, durante queste operazioni di cantiere, alle prescrizioni, modifiche e deviazioni stradali previste, al fine di agevolare le operazioni di cantiere.

I residenti e le attività commerciali sono esclusi dai divieti, fatta eccezione per alcune fasi puntuali che saranno di volta in volta coordinate dal personale di cantiere e da movieri presenti sul posto.

Si raccomanda infine di limitare quanto possibile i passaggi da parte dei residenti, in modo da minimizzare le interferenze con le operazioni.