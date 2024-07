Nuovo canale istituzionale WhatsApp per il Comune di Campogalliano

Il Comune di Campogalliano rinnova la propria comunicazione con l’introduzione del canale istituzionale WhatsApp, uno strumento moderno ed efficace per essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Offrendo aggiornamenti e notizie in tempo reale a portata di click, l’Amministrazione intende migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative alle attività svolte.

Prosegue così il processo di digitalizzazione e di sviluppo dei servizi online per accompagnare la cittadinanza nei continui processi di innovazione, supportandola con adeguati strumenti e informazioni dedicate, affinché il digitale sia davvero un bene comune e alla portata di tutti.

Facilitare la comunicazione significa renderla sempre più immediata ed esaustiva, raggiungere una platea di utenti ancora più ampia con continui aggiornamenti su notizie di pubblica utilità, lavori pubblici, emergenze, eventi, modifiche alla viabilità, ecc… direttamente sul proprio smartphone.

“Whatsapp è diventato un canale diffusissimo – dichiara la sindaca Daniela Tebasti. È infatti ormai entrato nelle abitudini della popolazione, coprendo un target di fruitori molto ampio soprattutto per la sua facilità di utilizzo e la sua velocità. Ha quindi tutte le caratteristiche per essere un canale aggiuntivo di comunicazione e semplificazione.

Dopo 5 giorni dall’attivazione sono già più di 300 i cittadini iscritti, anche grazie alle liste broadcast create dall’ex-sindaca Paola Guerzoni. Invitiamo tutti a iscriversi al nuovo canale!”

La funzione canali di Whatsapp è uno strumento di comunicazione unidirezionale, dal responsabile del canale verso l’utente iscritto al canale stesso: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere o condividerli, ma possono aggiungere reazioni con le emoji. La cronologia è disponibile per 30 giorni.

La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione “Aggiornamenti”; le notifiche relative ai canali sono silenziate di default ma è possibile attivarle attraverso le impostazioni. L’utente potrà gestire in autonomia la propria adesione, dall’iscrizione alla revoca, con la massima semplicità e, soprattutto, in pieno anonimato.

Per utilizzare il servizio è sufficiente avere l’applicazione di Whatsapp installata sul proprio smarthphone o PC e cliccare sul seguente link: https://bit.ly/4bSKGNC, iscrivendosi al canale in modo da poter ricevere le notifiche. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Non c’è bisogno, infatti, di fornire il proprio numero di telefono, il nominativo o altri dati personali..