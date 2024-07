Modena: scoperto a rubare una bicicletta, ingaggia una colluttazione col proprietario. Arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 53 anni per il reato di tentata rapina. Nella giornata di sabato 27 luglio, intorno alle ore 17.30 durante lo svolgimento del normale servizio del controllo del territorio, la Squadra Volante è intervenuta in via Emilia Centro a seguito del furto di un velocipede.

La vittima riferiva di aver subito il furto della sua bicicletta da parte di un uomo, che vistosi scoperto, entrava in colluttazione con lui per guadagnarsi la fuga. Gli agenti hanno intercettato nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti l’indagato, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni. Il proprietario della bicicletta, in quanto riferiva dolori e malesseri fisici, veniva trasportato tramite ambulanza al Pronto Soccorso.

Il 53enne, già noto alle Forze dell’Ordine, privo di un valido documento di riconoscimento, è stato inoltre denunciato in quanto inottemperante all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. Il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.