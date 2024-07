Mercoledì 31 luglio un’iniziativa Lapam Confartigianato sull’intelligenza artificiale: a Modena ospite Matteo Cocco

L’Intelligenza Artificiale sta permeando sempre di più numerosi settori della nostra vita professionale e lavorativa, oltre che personale. Per approfondire e acquisire nuove conoscenze, Lapam Confartigianato ha promosso un’iniziativa dedicata al tema.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena in Via Emilia Ovest 775.

Relatore dell’appuntamento sarà Matteo Cocco, business strategist e da anni consulente d’impresa, che accompagnerà gli imprenditori presenti nella gestione di questa nuova tecnologia. Come ogni innovazione che si rispetti, infatti, anche l’intelligenza artificiale presenta benefici e rischi che è bene conoscere per sfruttarne ogni potenzialità.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.