Furto alla Cirfood di via Guicciardi a Reggio Emilia

Nella mattinata di oggi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale, sono intervenuti in via Guicciardi per un sopralluogo di furto all’interno della Cirfood.

Ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso della cooperativa che si occupa di ristorazione, si sono introdotti nell’attività asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il fondo cassa riposto nei registratori. Complessivamente il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.