Correggio, altri 300mila euro per la manutenzione delle strade

Approvati gli equilibri di bilancio nell’ultimo consiglio comunale di Correggio con una importante variazione grazie alla quale vengono destinati ulteriori 300mila euro per la manutenzione delle strade.

Presto verrà realizzato un bando per la manutenzione delle strade extraurbane. Con queste ulteriori risorse, nel 2024 l’amministrazione di Correggio è arrivata a destinare complessivamente 750mila euro per la manutenzione delle strade, dei quali 600mila in conto capitale e 150mila in spesa corrente.

Lo scorso anno l’investimento complessivo fu di circa 600.000,00 euro mentre negli anni precedenti la media si attestava a 500.000,00 euro; l’ulteriore incremento del 2024 permette di fare fronte all’aumento dei costi delle lavorazioni e di realizzare un maggior numero di mq di asfalto.

Queste risorse verranno utilizzate per le manutenzioni sia ai tappeti stradali, sia alle strade bianche, alle banchine, ai vialetti ghiaiati e anche per sostenere quei piccoli interventi alle pavimentazioni del centro storico.

“Si tratta di un investimento rilevante, il 25% in più dello scorso anno – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – che andrà a migliorare le pavimentazioni di strade ad elevato scorrimento, ovvero quelle più utilizzate. Nei prossimi giorni la giunta approverà il progetto con l’elenco delle strade oggetto di manutenzione per poter bandire subito la gara e procedere tra settembre e ottobre all’esecuzione dei lavori. Sono intanto a buon punto – ha concluso il sindaco – i lavori di manutenzione asfalti del primo appalto da 300.000 euro”.