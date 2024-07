Controlli stradali dei carabinieri della compagnia di Castelnovo né Monti: tre i conducenti finiti nei guai

Un conducente è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Castelnovo né Monti guidare il veicolo dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: altri due sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente di guida.

Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Castelnovo né Monti, con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade. In tutto i Carabinieri hanno controllato 90 persone e 60 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico. In particolare i militari hanno sorpreso un 24enne di Castelnovo né Monti guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza. Un 22enne di Castelnovo né Monti ed un 25enne residente a Ventasso, sono stati invece trovati complessivamente in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro: trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i giovani verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.