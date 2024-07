Sassuolo, prima minaccia la compagna poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Durante la scorsa notte, una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112 ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo di intervenire prontamente nella località in cui era stato segnalato un individuo che, in evidente stato di agitazione, minacciava la compagna.

Raggiunto il luogo i Carabinieri procedevano ad identificare l’uomo, che nel frattempo era stato raggiunto da parenti e amici che cercavano di calmarlo. L’arrivo dei militari non placava l’ira dello stesso dei confronti della donna, ira che poi si riversava sugli stessi Carabinieri che cercavano di dissuaderlo dalla sua condotta.

All’aggressività verbale, l’interessato aggiungeva poi quella fisica sferrando colpi e prendendo a spintoni gli operanti che, in considerazione di quanto commesso nei loro confronti, procedevano a trarlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, conducendolo dapprima negli uffici della caserma e di seguito collocandolo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari – in luogo differente dalla sua dimora – in attesa del processo con rito direttissimo, che si terrà domani mattina al Tribunale di Modena.