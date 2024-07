Sassuolo, Caselli e Lucenti (FDI) sull’ampliamento delle Rodari

«L’anno scorso, di questi tempi, eravamo qui a controllare come andavano le ristrutturazioni delle ‘Rodari’ che garantiscono 20 posti in più al nido». L’ex vicesindaco Alessandro Lucenti non ci sta, ed in merito all’intervento rivendica i meriti della Giunta Menani.

«Apprendiamo che i posti ci saranno e che il progetto andrà a buon fine, ma vediamo che il nuovo Sindaco si intesta i meriti di un’operazione già deliberata dalla Giunta Menani», dice Lucenti, e sulla stesa lunghezza d’onda muove Luca Caselli. «Mesini – scrive l’ex presidente del consiglio comunale – annuncia che da settembre, grazie a lui, ci saranno 20 posti in più al nido. Peccato che ciò fosse già stato deliberato ed annunciato alla città nello scorso maggio dalla precedente amministrazione. Sindaco giovane, politica vecchia. Vecchissima».