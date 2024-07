Martedì 30 luglio la commedia dialettale per ‘Restate in Rocca’ a Castelnovo Sotto

Si intitola “Me marì l’è un ciclo sonè” la commedia dialettale della compagnia Fnil Bus Theater che verrà messa in scena martedì 30 luglio, alle ore 21.30, al parco Rocca di Castelnovo di Sotto. Saliranno sul palco Damiano Scalabrini, Alessandro Scalabrini, Mirco Aldrigo, Nicoletta Papaleo e Giorgia Cagnolati.

La storia racconta di Mauro che finalmente va in pensione. Lui è uomo molto pignolo, pesante, invadente e arterio sclerotico. La moglie Felisia non sarà poi così felice del prepensionamento del marito, letteralmente disperata sapendo che da quel giorno avrà sempre suo marito in casa fra i piedi. Infatti cercherà con la sua migliore amica Barbara (impicciona e ficcanaso) di trovare un impegno per il marito, per non averlo sempre in casa, ed avere un po’ di spazio per sé, senza dover sempre rendere conto all’uomo. Contemporaneamente Mauro scoprirà la grande passione per il ciclismo, trasmessa da Valerio, il suo migliore amico, passione che lo farà diventare un vero e proprio invasato della bicicletta, Insomma… un ciclo sonè!

L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo rientra nel cartellone estivo di Restate in Rocca, rassegna organizzata dal Comune per i cittadini che restano in paese nel periodo estivo.

Il duo acustico “The Gang” in concerto martedì 6 agosto

Musica acustica in programma martedì 6 agosto, alle ore 21.30, al parco Rocca di Castelnovo di Sotto. Si esibiranno i “The Gang” in duo acustico alle ore 21.30.

I fratelli Sandro e Marino Severini suoneranno all’interno della rassegna Restate in Rocca, organizzata dal Comune.

L’ingresso sarà libero e gratuito.