Fugge in moto al controllo della Polizia Locale, raggiunto e fermato

Serata di controlli straordinari ieri sull’Appennino Reggiano da parte della Polizia Locale che con due pattuglie ha effettuato alcuni posti di controllo per verificare il tasso alcolemico dei conducenti in transito. Oltre 100 i veicoli sottoposti ad accertamenti.

Tra questi, è stata deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza una donna residente in montagna con un tasso alcolemico superiore del doppio rispetto a quello consentito.

Durante un posto di controllo, un giovane motociclista residente a Castelnovo Monti, alla vista della pattuglia ha invertito la marcia evitando di essere fermato. Ne è scaturito un breve inseguimento concluso poco dopo. Sottoposto ad accertamenti, il giovane è risultato essere senza patente perché mai conseguita e senza assicurazione. Per lui sono scattati oltre 4.000 euro di verbali, il fermo e il sequestro del mezzo.