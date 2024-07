Ciclista 60enne in arresto cardiaco dopo caduta, intervengono carabinieri e 118

Questa mattina a Vignola i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in aiuto ai volontari AVAP, intenti a rianimare un ciclista 60enne, pensionato che, poco prima, mentre percorreva la via cittadina cadeva a terra sbattendo il capo e andando in arresto cardiaco.

Nell’azione rianimatoria i militari mettevano a disposizione il Defibrillatore Automatico Esterno in dotazione all’Arma, che veniva utilizzato con successo.

Il malcapitato è stato quindi trasportato dal 118 al locale ospedale, dove si trova in osservazione.