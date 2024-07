Vignola: indagato per il furto di migliaia di litri di gasolio a SETA. Arrestato dai Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 54 anni per il furto aggravato di carburante commesso all’interno di un’autorimessa di pertinenza della società di trasporti “SETA S.P.A.”.

I militari avevano già ricevuto alcune denunce da parte della società, relativa ad un ammanco di carburante – gasolio per autotrazione – per complessivi 1.200 litri, accertato in seguito ad ispezioni sui serbatoi di diversi autobus, nel recente periodo estivo.

Nella tarda serata di ieri, verso le ore 22:30, l’uomo è ritornato nel deposito di Vignola e ha posto in atto l’ennesimo furto. In questa circostanza i Carabinieri, che già da tempo operavano servizi di osservazione notturna a ridosso della località, lo hanno fermato mentre si allontanava con sei taniche colme di circa 180 litri di gasolio.

L’indebita sottrazione è stata dunque impedita e l’interessato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato.

Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Modena lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto e disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.