Ruba monili in oro dalla reception dell’albergo. 44enne denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia

Si sono visti costretti a pernottare qualche giorno in albergo a causa di un guasto alle tubature dell’acqua della propria abitazione, e per questo motivo si erano portati dietro il portagioie contenenti preziosi in oro. La coppia, arrivata in albergo, a seguito dell’assenza di un posto per parcheggiare, provvedeva nel frattempo a scaricare i propri effetti personali, tra cui una borsa con all’interno il porta gioie. Nel riprendere le valige si accorgevano che la borsa era aperta e che dall’interno e che erano stati asportati i monili in oro.

Da qui la denuncia e le indagini dei carabinieri che, anche grazie al sistema di sorveglianza posto all’interno della reception, identificavano il presunto autore. Per questi motivi, con l’accusa di furto i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo un 44enne reggiano, già noto in quanto era stato denunciato in passato per analoghi reati. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.