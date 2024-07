RFI: manutenzione e rinnovo infrastrutture fra Sasso Marconi e Porretta Terme

Da sabato 3 a giovedì 8 agosto Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, effettuerà fra Casalecchio Garibaldi e Porretta Terme lavori di manutenzione straordinaria e rinnovo dell’infrastruttura, finalizzati ad aumentare l’affidabilità della linea Porrettana, che renderanno necessario sospendere la circolazione dei treni.

Sabato 3 e domenica 4 agosto i cantieri saranno operativi fra Sasso Marconi e Porretta Terme. Previste la manutenzione del ponte ferroviario sul fiume Reno, in località Carbona e l’impermeabilizzazione di un secondo ponte ferroviario in località di Vergato.

Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto il cantiere si estenderà alla stazione di Casalecchio Garibaldi per consentire la sostituzione dell’impalcato del ponte ferroviario fra Borgonuovo e Casalecchio di Reno. Il ponte ad arco attuale, in muratura, sarà sostituito da un nuovo ponte ad arco in calcestruzzo che verrà posizionato con l’ausilio di una gru telescopica.

Contestualmente saranno rinnovati i deviatoi nella stazione di Sasso Marconi.

Circa 130 i tecnici impegnati nei cantieri, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, che opereranno con l’ausilio di 20 mezzi d’opera, fra cui una piattaforma aerea by bridge specifica per i lavori “sottoponte”.

Investimento di RFI 2,4 milioni di euro.

La circolazione ferroviaria sulla linea riprenderà a partire da venerdì 9 agosto. La velocità dei convogli sarà inizialmente ridotta nelle aree interessate dai lavori, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, per poi essere gradualmente elevata fino al raggiungimento della velocità massima previsto a partire da sabato 24 agosto.

REGIONALE DI TRENITALIA TPER, LINEA BOLOGNA – PORRETTA TERME: MODIFICHE AL SERVIZIO



Dal 3 al 23 agosto sono previste modifiche al servizio dei treni regionali di Trenitalia Tper sulla linea Bologna – Porretta, per consentire per consentire lavori di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura a cura del gestore.

Sabato 3 e domenica 4 agosto i treni saranno cancellati fra Sasso Marconi e Porretta Terme e il servizio garantito con corse bus. Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto i treni saranno cancellati fra Casalecchio Garibaldi e Porretta Terme e il servizio garantito con corse bus fra Bologna e Porretta. Da venerdì 9 a venerdì 23 agosto i treni non effettueranno fermata a Casalecchio di Reno e gli abbonati potranno utilizzare i bus della linea 20 senza costi aggiuntivi. Prevista anche la cancellazione di alcune corse.

I sistemi di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta. Sulle locandine affisse nelle stazioni e pubblicate on line è presente un QR-code che consente di visualizzare e scaricare gli orari dei treni e dei bus (con relativi punti di fermata) in servizio nelle giornate interessate dai lavori.

L’orario dei bus può variare in funzione del traffico stradale. Sui bus è consentito solo il trasporto delle biciclette pieghevoli.

Informazioni sono disponibili anche su www.trenitaliatper.it sezione News/Lavori e modifiche al servizio), www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, oltre che nelle biglietterie e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia con invio di notifiche ai clienti registrati.