Linea convenzionale Bologna – Piacenza: in corso il ripristino del binario fra Parma e Sant’Ilario

Sono iniziati nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 luglio i lavori di ripristino dell’infrastruttura danneggiata dallo svio di un treno merci di una società privata, avvenuto lo scorso 11 luglio in prossimità della stazione di Parma. Completati i rilievi da parte dell’autorità competente, l’area è stata dissequestrata consentendo a Rete Ferroviaria Italiana di avviare i cantieri. L’intervento interessa il binario normalmente percorso dai treni diretti a sud, per un’estesa di 2 km circa, fra le stazioni di Parma e Sant’Ilario d’Enza, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

Saranno effettuate la sostituzione del binario e di alcuni deviatoi, la posa di una nuova linea di alimentazione elettrica e di nuovi cavi per il funzionamento degli impianti di segnalamento e telecomunicazioni.

La ripresa del traffico su entrambi i binari, fra le stazioni di Reggio Emilia e Parma, è prevista dopo le ore 6.20 di mercoledì 31 luglio.

Il cantiere è operativo giorno e notte, ma le attività principali sono svolte in orario notturno in quanto richiedono lo stop completo della circolazione dei treni anche sul secondo binario, oggi utilizzato in senso unico alternato sia dai treni diretti a nord che da quelli diretti a sud. La circolazione sarà poi sospesa su entrambi i binari, fra Reggio Emilia e Parma, nelle notti 27/28 (dalle 21.00 alle 07.00), 28/29 (dalle ore 22.30 alle ore 06.00), 29/30 (dalle ore 22.10 alle ore 06.00:) e 30/31 (dalle 23.20 dopo il passaggio dell’ICN 755 alle ore 06.20).

Questa impostazione delle attività è necessaria per garantire la continuità del servizio durante la giornata, quando il numero dei treni in viaggio e dei passeggeri è più elevato.

Restano confermate le modifiche all’offerta commerciale attualmente in atto, legate alla temporanea minore disponibilità infrastrutturale. Alcune corse regionali sono cancellate. Le Frecce che fra Bologna e Milano utilizzano la linea convenzionale sono instradate sulla linea AV con cancellazione delle fermate di Piacenza/ Parma/Reggio Emilia storica e in alcuni casi di Modena e fermata straordinaria a Reggio Emilia AV Mediopadana, dove è istituito un servizio sostitutivo da/per Parma tramite bus. Modifiche anche al servizio Intercity e Intercity notte.

Nelle notti di chiusura completa della linea, i treni regionali saranno limitati a Reggio Emilia o Parma e il servizio fra le due stazioni effettuato con autobus.

Per garantire la maggiore offerta di posti, in particolare per e dalla Riviera Romagnola, Trenitalia Tper ha aumentato ove possibile il numero dei posti offerti sui Regionali più utilizzati dai vacanzieri, con l’utilizzo di due convogli Rock che viaggiando accoppiati garantiscono più di 1.200 posti a sedere.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle stazioni, dove è stato potenziato il servizio di assistenza alla clientela, su www.trenitalia.com e www.rfi.it (sezioni Infomobilità Trenitalia e Infomobilità RFI)

e su www.trenitaliatper.it (sezione News/Lavori e modifiche al servizio).

La circolazione dei treni sull’infrastruttura AV è regolare.