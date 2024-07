L’ambasciatrice del Guatemala ricevuta in Municipio a Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti ha incontrato, nel pomeriggio di giovedì 24 luglio, l’ambasciatrice del Guatemala Olga Maria Pérez Tuna, per la prima volta in visita a Modena. L’ambasciatrice era accompagnata dal consigliere d’ambasciata primo segretario Viktor Hugo Girón Guzmàn e dal console onorario, avv. Pier Luigi Guidastri.

Il Consolato onorario del Guatemala si trova infatti a Modena, in via Gaddi 4, dallo scorso settembre e il console onorario Guidastri è incaricato per Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

L’ambasciatrice Pérez Tuna ha chiesto informazioni sul turismo a Modena spiegando che la volontà è quella rafforzare i rapporti con l’obiettivo di esplorare possibilità di scambio in campo turistico, culturale e commerciale. Il Guatemala è il più grande paese del Centro America con quasi 18 milioni di abitanti, la comunità guatelmateca in Italia conta circa 1800 persone che si trovano in particolare a Milano e Roma e tra questi numerosi sono gli studenti universitari.

Il sindaco Mezzetti ha ringraziato per l’attenzione mostrata dall’ambasciatrice Pérez Tuna con questa visita e si è detto assolutamente interessato a sviluppare nuove forme di attrattività turistica della città di Modena verso il Centro America.

L’incontro si è concluso con il dono che il sindaco ha fatto all’ambasciatrice: una bottiglia di aceto balsamico tradizionale dell’Acetaia comunale.