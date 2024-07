Incendio in un vivaio a Soliera, lungo lavoro dei Vigili del fuoco

E’ di un’autovettura, un trattore cingolato, una rimessa per attrezzi e alcune centinaia di quintali di legna il bilancio di quanto andato in fumo a causa dell’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, all’interno di un vivaio in stradello Sala, a Soliera.

Sul posto per le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco da Carpi e dalla Centrale di Modena per un totale di 8 uomini e 3 automezzi: tra quest’ultimi in particolare due autobotti che per gran parte del pomeriggio hanno fatto la spola tra l’incendio e gli idranti vicini, vista l’ingente quantità di acqua necessaria per avere ragione dell’incendio, complice il gran volume di legna coinvolta. Non risultano feriti.