Il dottor Michele Cappa è il nuovo Direttore dell’Ortopedia al Santa Maria nuova di Reggio

Il dottor Michele Cappa è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Parma con 110/110 con lode, si è specializzato nel medesimo Ateneo in Ortopedia e Traumatologia con 50/50 con lode. Ha approfondito le tematiche sulla chirurgia protesica di anca e ginocchio fin dall’inizio della carriera all’Istituto Humanitas di Rozzano con il professor Guido Grappiolo e ha continuato negli ultimi dieci anni il suo percorso con il dottor Ettore Sabetta a Reggio Emilia, perfezionando le tematiche relative alla chirurgia protesica e di revisione.

Negli anni ha sviluppato le sue competenze in Traumatologia come membro di AO Trauma, organizzazione internazionale no profit, leader a livello mondiale nel campo della chirurgia ortopedica e traumatologica, con l’obiettivo di migliorare la cura dei pazienti con traumi e disturbi muscoloscheletrici attraverso lo studio, l’educazione e lo scambio di conoscenze. Per questa istituzione internazionale, partecipa come istruttore nei corsi di formazione avanzata ed è attualmente referente della macroarea Emilia-Romagna-Toscana-Marche.

Il professionista ha partecipato a numerosi congressi come relatore e istruttore. È membro in carica del Direttivo della Società Emiliano-Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (S.E.R.T.O.T.). Per l’Arcispedale Santa Maria Nuova, è già stato responsabile della direzione della “Struttura Operativa Semplice di Traumatologia d’Urgenza, pre e post-ricovero ortopedico” e nominato con l’Alta Specialità in “Chirurgia Maggiore del Bacino e dell’Anca” per il trattamento della patologia ortopedica e traumatologica dell’anca e dell’anello pelvico. Con all’attivo centinaia d’interventi di traumatologia maggiore e chirurgia protesica d’anca e ginocchio, ha particolare interesse per le metodiche mininvasive e per le nuove tecnologie.

Ortopedia ASMN

La Struttura Complessa di “Ortopedia ASMN”, dotata di 42 posti letto di ortopedia/traumatologia e orto-geriatria, rappresenta il riferimento provinciale per la traumatologia maggiore e fornisce il servizio di Traumatologia d’Urgenza 24 ore su 24 a tutta la provincia di Reggio Emilia. Le attività principali della struttura sono la gestione dei politraumi, la chirurgia traumatologica complessa degli arti e del bacino, la chirurgia protesica primaria e di revisione di anca e ginocchio, la chirurgia pediatrica e dello sportivo. Nel corso del 2023 il numero totale di procedure chirurgiche è stato di 2mila 270. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate 17mila 361 e gli accessi di pronto soccorso 18mila 571.

Al neodirettore i migliori auguri di buon lavoro da parte della Direzione Aziendale.