Fanano, appeso col parapendio a 4 metri d’altezza: soccorso dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, a Fanano, personale del distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Pavullo e di quello volontario di Fanano è intervenuto in soccorso del pilota di un parapendio che, nel volo, era rimasto impigliato ai cavi della media tensione, appeso a circa 4 metri d’altezza.

Verso le 16 il pilota è stato recuperato e riportato a terra in buone condizioni di salute, utilizzando la piattaforma aerea in forza a Pavullo. In via precauzionale erano stati allertati anche il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) di Bologna, mentre da Modena è partita anche un’autoscala per le operazioni di soccorso.