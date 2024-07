Bomba a mano rinvenuta in un terreno agricolo a Scandiano

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio, nelle pertinenze di un terreno agricolo ubicato nel comune di Scandiano di proprietà di un 56enne reggiano, i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in seguito al rinvenimento di una piccola bomba a mano tipo ananas, con ogni probabilità un residuato bellico. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai carabinieri, che hanno provveduto a delimitare e interdire la zona in attesa dell’intervento di rimozione in sicurezza e bonifica da parte dell’ente militare specializzato.