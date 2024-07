Anni 80 vs 90, Santilio in Festa: sabato 27 luglio (dalle ore 19) torna nelle vide del centro di Sant’Ilario d’Enza l’evento, giunto alla seconda edizione, per rivivere le emozioni indimenticabili degli anni ’80 e ’90. Con la musica dal vivo della band “Punti di vista” e il dj set per scatenarsi sulle hit che hanno fatto la storia di due decenni indimenticabili, il raduno “Cinquecento” per ammirare le auto iconiche che hanno segnato un’epoca e “Tuttotondo”, la pista di macchine più lunga d’Italia (ben 52 metri!)️.

E poi tante attrazioni per tutta la famiglia: videogiochi e console per immergersi nel passato e sfidarsi con i classici intramontabili, i giochi di una volta e i “Grilli” per riscoprire la semplicità e il divertimento di sempre, i gonfiabili e le attività per i più piccoli dell’associazione Nonna Lucia.

E non mancheranno truck food & beverage per deliziare i palati con specialità di ogni gusto, il mercatino degli hobbisti per scoprire creazioni artigianali uniche, i negozi aperti tutta la sera per fare shopping tra le vetrine del centro.️

Santilio in Festa è un evento di associazione Commercianti Meglio Sant’Ilario realizzato in collaborazione con Comune di Sant’Ilario d’Enza e con il sostegno di Cut Service, Montanari & Gruzza, Snatt Logistica, Bontal, DG Service.