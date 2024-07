21enne arrestato in flagranza per spaccio a Castelfranco Emilia

La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origini tunisine di 21 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, sottoposto a controllo di polizia in una piazza cittadina, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hascisc, in confezioni pronte per lo smercio di strada. Lo stesso custodiva anche una somma contante di denaro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato, l’indagato è stato condotto nella mattinata odierna innanzi al Giudice del Tribunale di Modena che, all’esito dell’udienza con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Modena.