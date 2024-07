Un acero a rischio schianto verrà rimosso in via Cerretti a Modena

In via Cerretti sarà eseguito nei prossimi giorni un intervento per rimuovere un grande acero a rischio schianto e pericoloso per la sicurezza delle persone e delle cose.

L’albero, un acero negundo collocato a filo della strada, è stato gravemente danneggiato dal temporale di venerdì 19 luglio e si è rotto al castello, la parte superiore del fusto dalla quale partono le ramificazioni. La rottura subita lo rende irrecuperabile perché può provocare lo schianto di rami anche molto grandi.

L’intervento è coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena e sarà eseguito nell’arco di una settimana.

In sostituzione della pianta rimossa, saranno piantati nello stesso comparto altri alberi, anche di essenze diverse.