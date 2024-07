Tavolo Ripresa della Città metropolitana, si consolida il dialogo con associazioni di categoria, sindacati e sindaci

Oggi si è riunito il Tavolo Stakeholder, il gruppo di coordinamento del Tavolo di Ripresa della Città metropolitana, allargato ai Sindaci del territorio metropolitano, per fare un punto sulle attività svolte nell’ultimo anno.

Il Tavolo di Ripresa è il luogo di dialogo permanente tra Città metropolitana, i territori e tutti i soggetti che possono dare un contributo nell’individuare bisogni e opportunità del tessuto economico e sociale, individuando priorità di intervento e realizzando piani di lavoro e azioni concrete.

Nato dal Patto per il Lavoro e lo Sviluppo sostenibile e gemmato dall’esperienza del Tavolo di Salvaguardia delle attività produttive, il Tavolo di Ripresa dà corpo alla grande capacità di dialogo e confronto che il territorio bolognese sa esprimere.

L’incontro odierno, molto partecipato dalle associazioni d’impresa, dai sindacati e dai Sindaci, è stato presieduto dal Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna Sergio Lo Giudice, alla presenza di Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio. Lo Giudice ha illustrato le azioni per il lavoro e lo sviluppo che sono in corso, valorizzando le esperienze del Tavolo di Salvaguardia e del Tavolo Ripresa. Anche alcuni coordinatori dei Gruppi di lavoro che operano nell’ambito o in coordinamento con il Tavolo Ripresa, hanno illustrato le attività su cui sono stati impegnati in questo ultimo anno.

Un focus statistico sulla situazione socio-economica dell’area metropolitana è stato proposto dal coordinatore del Gruppo di Lavoro Dati e Statistiche Guido Caselli, direttore del Centro studi di Unioncamere, interessante in particolar modo per i nuovi amministratori, che hanno potuto avere una rappresentazione delle caratteristiche del territorio.

Sono quindi stati trattati i temi del percorso che si sta tenendo nell’ambito del Tavolo Commercio e Turismo, anche alla luce delle nuove normative e del focus dedicato al Centergross e all’iniziativa del Bologna Fashion Festival come progetto che valorizzi il sistema moda bolognese.

Molti dei soggetti presenti sono coinvolti anche nel Tavolo metropolitano per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, le cui attività sono state descritte e riproposte durante l’incontro.

Richiesta infine una forte collaborazione ai componenti il Tavolo Ripresa relativamente alla Rete per la Formazione Permanente (REMAP), strumento indispensabile per i lavoratori, a servizio della loro integrazione nel mondo del lavoro e per rispondere alle esigenze delle imprese.

“Il Tavolo di Ripresa della Città metropolitana come luogo di dialogo permanente tra istituzioni, associazioni di categoria e sindacati, si conferma un indispensabile strumento a supporto delle scelte politiche e delle conseguenti azioni amministrative. – ha commentato Sergio Lo Giudice – Un’esperienza unica nel panorama nazionale, per sostenere lo sviluppo e la crescita del territorio in risposta alle continue trasformazioni economico-sociali”.