Lavori di manutenzione per il cavalcavia La Marmora, che supera la tangenziale Pirandello

Il cavalcavia La Marmora, che supera la tangenziale Pirandello collegando il rione Sant’Anna con la zona industriale a nord di Modena, sarà completamente chiuso al traffico da lunedì 29 luglio, al termine delle verifiche in corso geognostiche e microsismiche, per circa 45 giorni per consentire i necessari lavori di manutenzione straordinaria.

La chiusura completa è necessaria per intervenire su entrambi i sensi di marcia in contemporanea per concludere l’intervento in tempi più celeri, verso la metà di settembre: lasciando aperta la circolazione a senso unico alternato, infatti, i lavori si prolungherebbero almeno sino alla fine di ottobre.

“Si tratta di un cantiere inevitabilmente impattante per il traffico in entrata e uscita da Modena verso il nord della provincia. Ce ne rendiamo conto e sappiamo che gli spostamenti in auto saranno più complicati durante la chiusura, ma l’intervento è necessario”, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, ricordando: “Il nostro obiettivo è limitare al massimo i disagi e concludere prima della riapertura delle scuole”.

I lavori sono necessari, spiegano i tecnici, a causa di abbassamenti della carreggiata in corrispondenza del raccordo tra il rilevato ed il cavalcavia, per una lunghezza dal paraghiaia pari a circa 5 metri.

L’intera carreggiata stradale sarà messa completamente al sicuro, con micropali con tubolari in acciaio, una nuova soletta flottante in cemento armato, riesecuzione dei conglomerati bituminosi delle carreggiate.

Completata la messa in sicurezza, i lavori si concluderanno con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

L’importo complessivo dell’intervento è di 426 mila euro più iva. Nei prossimi giorni, anche con segnaletica sul posto, saranno indicati i percorsi alternativi per entrare e uscire dalla città.