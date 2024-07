In bicicletta 36 Pollici da Reggio Emilia allo Stelvio e ritorno no stop

E’ durata 4 giorni, dal 18 al 21 luglio 2024, l’avventura di beneficenza dell’ingegnere reggiano Fabio Pellacani, titolare di Active Case. 90 km no stop da Reggio Emilia allo Stelvio e ritorno (traccia).

Già negli anni passati Pellacani aveva lanciato una gara di solidarietà per DORA, il primo emporio solidale di Reggio Emilia, in concomitanza ai lunghi viaggi in sella alla sua bicicletta. Un prodotto da donare ogni km percorso. Obiettivo anche di quest’anno, per cui è stata lanciata una campagna di raccolta prodotti di prima necessità che ha già coinvolto alcune imprese del territorio e anche fuori Reggio: le aziende reggiane Flexbimec e Ompi per citarne un paio, oltre ai vari partner cresciuti nel tempo quali 36Pollici (la futuristica bicicletta utilizzata dallo stesso Pellacani per il viaggio), Respectme di Marco Goi che ha elaborato grafiche e magliette, Meti di Dante Codeluppi e Maxent (supporto tecnico), Kicking Donkey Bags di Correggio per le attrezzature da viaggio, Garda Cycling Academy per i consigli sulla traccia.