Csi: torneo della montagna, finale Palagano-Montecreto

Si svolgeranno domenica 28 luglio a Sestola le fasi finali del Torneo della montagna, organizzato dal Csi Modena e giunto alla sua 51ª edizione, manifestazione calcistica che dagli anni ’60 anima le estati dei comuni montani tra sport, campanilismo e sana competizione.

L’edizione di quest’anno ha visto al via, oltre alla categoria Dilettanti con undici squadre iscritte, tre categorie giovanili: Allievi 2008, Ragazzi 2010 e Under 12 2012, rispettivamente con cinque, sei e sette formazioni al via.

Dal primo fine settimana di giugno le squadre dei comuni dell’Appennino si sono sfidate, prima nella fase a gironi poi in quella ad eliminazione diretta, con gare che hanno portato centinaia di spettatori ogni week-end sui diversi campi.

Ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, per quanto riguarda la categoria Dilettanti, sono state Montecreto e Palagano, che nell’atto finale che si terrà domenica 28 luglio alle ore 18 a Sestola si contenderanno l’ambito trofeo, rappresentato dall’opera dell’artista Dario Tazzioli che da luglio 2023 ad oggi è stata conservata nella Casa dei Leoni di Pietra di Montecreto, comune campione in carica.

In anteprima alla finale dei Dilettanti, il campo sportivo di Sestola ospiterà la finale della categoria Under 12 che vedrà opposte alle ore 16 le vincenti delle due semifinali Lama 80-Montefiorino e Pavullo FCF- Fox Serramazzoni.

«Quella di quest’anno è stata un’altra grande edizione del Torneo della Montagna – commenta Raffaele Della Casa, Vicepresidente del CSI Modena e Responsabile delle attività sportive – ancora una volta società sportive e comuni dell’Appennino hanno risposto positivamente alla chiamata di una manifestazione che va avanti da decenni e che ogni estate costituisce un importante elemento di promozione del territorio. A fianco della competizione dei Dilettanti che ogni anno suscita grande interesse, nel 2023 abbiamo avuto l’esordio di due categorie giovanili e quest’anno siamo riusciti ad aumentarle a tre e far crescere anche il numero totale di squadre iscritte, credo che questo sia un indicatore positivo in merito al lavoro che, in sinergia con le squadre e le amministrazioni locali, stiamo portando avanti da tempo. Sabato e domenica per le finali speriamo di vedere, come l’anno scorso quando le presenze avevano superato le mille persone sugli spalti, tanti tifosi e appassionati desiderosi di godersi due belle giornate di calcio e opportunità turistiche».

Le finali delle altre due categorie giovanili si disputeranno invece sabato 27 luglio sul campo in erba sintetica di Polinago, all’interno di un programma che prevede alle ore 16 la sfida tra Fox Serramazzoni e Montecreto che assegnerà il titolo Ragazzi 2010 e alle ore 18 il match tra Lama ’80 e Montefiorino per la categoria Allievi 2008.

A chiusura degli eventi di questa 51ª edizione del Torneo della Montagna si terrà lunedì 29 luglio a Frassinoro presso il Castello della Badia alle ore 20 la Serata Amarcord, un momento dedicato a ripercorrere insieme a diversi ospiti la storia e gli aneddoti di una manifestazione iconica che da decenni caratterizza le estati dell’Appennino modenese. Sarà anche l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti speciali legati all’edizione di quest’anno.

PROGETTO CSI: “STARTAPP: TUTTO INIZIA IN APPENNINO”. VALORIZZARE LA MONTAGNA MODENESE CON LO SPORT

Si sono svolte nell’autunno 2023 e nella primavera 2024 le tante attività organizzate dal Comitato CSI di Modena nell’ambito di StartApp, progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del bando Sport ed Eventi 2023 e sostenuto dai partner Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia, SAU e Vis Hydraulics.

Grazie a StartApp, il CSI Modena ha realizzato iniziative – sportive e non – nella montagna modenese, per portare bambini, bambine, ragazzi, ragazze e famiglie a riscoprire le tante opportunità che l’Appennino offre in termini culturali, naturalistici e turistici.

Il progetto è partito nell’autunno 2023 con la festa di ‘GiocApp’, torneo itinerante svoltosi nella primavera precedente che ha portato società sportive di Modena e provincia a sfidarsi in gare amichevoli di calcio, pallavolo e pallacanestro in diversi comuni dell’Appennino, in giornate durante le quali è stato possibile per i partecipanti sperimentare anche attività collaterali come orienteering, tchoukball, skiroll, ruzzola e altre ancora.

«Attraverso il progetto StartApp siamo riusciti a portare tante persone a scoprire le bellezze dell’Appennino – spiega Emanuela Maria Carta, Presidente del CSI Modena – e siamo stati in grado di farlo anche e soprattutto grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e dei partner che hanno creduto nell’iniziativa fin dal primo momento. Siamo determinati a portare lo sport in montagna perché significa accrescere le risorse di un intero territorio, rivolgendosi non soltanto alla cittadinanza dell’area montana ma incoraggiare, stimolare e sostenere i tanti turisti che attraversano l’Appennino. Manteniamo quindi uno sguardo importante verso chi i territori li vive, ma anche attenzione e cura verso i visitatori che numerosi chiedono opportunità uniche da vivere in natura e alla scoperta delle bellezze storiche dei piccoli borghi. Promuovere il nostro territorio attraverso lo sport, è quello che facciamo da sempre e che continueremo a fare con grande impegno e passione, sempre in rete con le tante realtà che abitano la montagna. È bello e per noi fondamentale vedere in questi mesi l’impegno di tanti giovani e adulti che mettono a disposizione il proprio tempo attivamente per realizzare progetti di comunità in stretta collaborazione tra enti, amministrazioni, società sportive e aziende».

All’interno di StartApp si è sviluppata poi un’ampia parte formativa dedicata ad allenatori, dirigenti e ad altre figure del mondo dello sport; nei percorsi formativi è stata data particolare attenzione alla conoscenza e diffusione della Carta Etica dello Sport istituita e redatta dalla Regione Emilia-Romagna. Grazie al progetto, il CSI Modena ha realizzato corsi in modalità e-learning per formare lavoratori sportivi o rinnovarne la qualifica.

Un’altra delle azioni legate a StartApp è stata “Fiabe in Movimento”, che ha coinvolto le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Montefiorino – sezioni di Montefiorino, Palagano, Monchio e Frassinoro – e dell’Istituto Comprensivo di Sestola – sezioni di Sestola, Fanano e Montecreto – con una proposta ludico-motoria continuativa, legata alle fiabe.

Spazio anche all’inclusione all’interno di StartApp: grazie al sostegno della Regione e dei partner, il CSI Modena ha organizzato a giugno, presso la Scuola Primaria “U. Foscolo” di Pavullo nel Frignano, anche tornei multisportivi che hanno coinvolto bambini e bambine con disabilità, a promozione e sostegno non solo dell’attività motoria, ma anche di occasioni di socializzazione partecipata.

Nella primavera del 2024 sono poi tornati gli appuntamenti con GiocApp, che a Fanano e Montefiorino hanno riportato squadre e famiglie a godersi le bellezze dell’Appennino durante giornate di sano sport e divertimento.