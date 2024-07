Venerdì 26 luglio: giornata di inaugurazioni per Finale Emilia

Doppio appuntamento, venerdì 26 luglio, a Finale Emilia. Nella mattinata, alle ore 10.00, Geovest inaugurerà il rinnovato e ampliato Centro di Raccolta di via Legnari. Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, interverranno William Maccagnani, presidente di Geovest, Giovanni Spaggiari, ingegnere progettista dell’intervento, e Don Daniele Bernabei, parroco di Finale Emilia, che benedirà la nuova struttura.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17.30, nel parco di via Garigliano a Casumaro Finalese si inaugurerà la panchina rossa donata alla comunità da Coop Reno e installata con la collaborazione del Centro Antiviolenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e dell’amministrazione comunale di Finale Emilia. La panchina rossa è un simbolo contro la violenza sulle donne, in particolare è il simbolo del femminicidio, e indica il vuoto che la donna uccisa ha lasciato all’interno della comunità. Alla cerimonia interverranno il sindaco Claudio Poletti, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Finale Emilia, Anna Baldini, Leda Bergonzoni per il Centro Antiviolenza dell’Area Nord, Loretta Nalli del Comitato Soci Coop Reno di Casumaro e Daniele Dipace, responsabile relazioni con le Comunità di Coop Reno.