Pnnr Sport, partita la demolizione dell’ex bocciofila al centro sportivo Bonori di Bologna

E’ iniziata in questi giorni la demolizione dell’ex bocciofila al centro sportivo Bonori in via Romita nel Quartiere Navile dove sorgerà la nuova palestra. Un intervento da 6.050.000 euro finanziato con fondi PNRR e un cofinanziamento del Comune di Bologna di 550.000 euro pari a circa il 10% dell’importo complessivo.

E’ intanto in fase di conclusione la progettazione esecutiva della nuova struttura che avrà campi per basket, pallavolo e sitting volley, spazio per il pubblico di 100 posti e per gli atleti (spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi…) e sarà senza barriere architettoniche e con prestazioni energetiche N Zeb (consumi quasi zero).