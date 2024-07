A Casina una serie di appuntamenti di grande interesse per il festival Intrecci di Effetto Notte

Entrano nel vivo dai prossimi giorni, e saranno molto intensi fino a ferragosto, gli appuntamenti proposti dall’Associazione di promozione sociale Effetto Notte, nell’ambito del festival Intrecci – Sentieri tra arte e natura, che arriva al suo momento clou, proponendo eventi che spazieranno dal teatro, alla letteratura, alla musica.

Si parte domani, giovedì 25 luglio, al Parco Pineta alle ore 21.30 con “Arcuntara, il canto della leggenda”. Uno spettacolo la cui ideazione, le musiche e l’elaborazione dei testi sono di Francesco Boni. A lui si aggiungono Chiara Pelloni alla voce, Daniele Incerti alle tastiere, Giorgio Genta alle chitarre ed Edoardo Ponzi alle percussioni. La voce narrante sarà di Francesco Lenzini.

Il progetto “Arcuntara” nasce dal desiderio di valorizzare, attraverso un percorso di canzoni cantautorali, una parte del patrimonio di leggende e storie antiche riguardanti il territorio della collina e montagna reggiana.

Canzoni che sanno di un certo riraccontare (arcuntara appunto) come se proprio all’arte del raccontare di nuovo fosse affidata un’inedita memoria, quella della parola che diventa musica e del canto che rende suonabili e ascoltabili i ricordi.

I componenti del gruppo Arcuntara, tutti di formazione classica colta e maestri di conservatorio, uniscono esperienze ed approfondimenti culturali e musicali anche differenti, con particolare riferimento al mondo musicale del Jazz, influenza che a tratti affiora con evidenza negli impianti armonici di alcuni brani del progetto e in maniera quasi costante nelle parti condotte con stile improvvisativo.

Ingresso al concerto 10 euro adulti, soci Effetto Notte e minori di 14 anni 6 euro, un ingresso gratuito per ogni figlio minore di 14 anni accompagnato da un adulto.

Sabato, 27 luglio, alle 17.30 a Montale di Pianzo è prevista una coinvolgente narrazione per bambini dai 6 anni, a partecipazione gratuita, con Le galline volanti. In una location estremamente suggestiva andrà in scena “MontaLeParole, tessiture di poesie nel borgo”. Ci sarà anche la possibilità di fermarsi dopo la narrazione e cenare a buffet al prezzo di 20 euro (10 euro per minori di 14 anni).