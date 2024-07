Finale Emilia Città della Musica: mercoledì 24 luglio tocca ai Flexus

La rassegna “Finale Emilia Città della Musica” ha debuttato lunedì sera con la presentazione nei giardini pubblici De Gasperi della compilation “Satellite vol 3” che ha visto esibirsi Nermina Ner, Fra Betti, Bluvy, Tommi Jean’s, Yaro 13 e Platone. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica Carlo Guglielmo Andreoli che con il progetto Satellite, già da alcuni anni, vuole valorizzare la creatività e la voglia di comunicare dei giovani artisti.

Il secondo appuntamento di “Finale Emilia Città della Musica” è in programma già domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 21.30. Ad esibirsi sarà un gruppo storico del territorio, i Flexus, con un racconto in musica della vita e delle opere di Lucio Dalla. Sarà un viaggio attraverso le sue canzoni più rappresentative – dai primi grandi successi ai capolavori, senza dimenticare pezzi meno noti della sua vastissima produzione – rilette in modo originale ma rispettoso, spaziando tra sonorità acustiche, elettriche, rock, folk e jazz.