Baricella: minaccia di dar fuoco all’appartamento in presenza dei carabinieri. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Altedo hanno arrestato un 44enne italiano, noto alle Forze dell’Ordine, per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori e commessi durante la sottoposizione a misura alternativa. È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio del controllo del territorio, su richiesta della Centrale Operativa, hanno eseguito un intervento presso un’abitazione del Comune di Baricella, in quanto una 39enne italiana ha richiesto l’aiuto dei militari dopo essere stata aggredita dal marito.

All’arrivo dei Carabinieri, dopo pochi istanti, la donna ha riferito che l’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale per altri reati, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna nel 2023, dopo aver fatto rientro a casa, in evidente stato di alterazione psicofisica dettata dall’abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato ad inveire nei suoi confronti per futili motivi, aggredendola sia verbalmente che fisicamente, anche in presenza dei loro due figli minori. Inoltre, il 44enne alla vista dei militati, sempre con un atteggiamento aggressivo, ha iniziato ad accusare la moglie di aver richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine senza alcun motivo valido. La 39enne, nel tentativo di calmare il marito, è stata nuovamente minacciata da quest’ultimo, sia in presenza sia dei figli minori che dei Carabinieri, dicendole che se lo avessero allontanato dalla propria abitazione avrebbe dato fuoco a tutto.

Alla luce di quanto indicato il 44enne è stato arrestato dai militari e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna. A tal proposito, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano alle vittime di atti persecutori di non lasciarsi intimorire e contattare sempre il 112 o le forze di polizia per segnalare episodi di violenza che le hanno viste coinvolte.