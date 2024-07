Al via a Reggio Emilia la seconda edizione di “Live in Chiostri”

C’è grande attesa per la seconda edizione di “Live in Chiostri”, che andrà in scena ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c), mercoledì 24 e giovedì 25 luglio (prevendita dei biglietti, sulla piattaforma online Dice).

Il festival di musica live, dj set e performance artistiche e culturali si apre mercoledì 24 luglio con i “Tamburi Neri”. Il duo milanese, composto da Claudio Brioschi e Andrea Barbieri, che rappresenta una delle esperienze più originali e interessanti della scena elettronica italiana degli ultimi anni, si racconterà alle ore in un talk (ore 21) con il critico e giornalista musicale Damir Ivic, quindi alle 21.30 si esibirà in una performance live. La serata proseguirà con il live set audio visual di Aderal + O Swan. In apertura e chiusura di serata, la selezione sonora e DJ set del Collettivo Microclub: dalle 19 alle 20 DJ Rocca, dalle 20 alle 21 Visione Notturna e dalle 23.30 all’1.00 Planet Wax.

La seconda serata di Live in Chiostri, giovedì 25 luglio nel Chiostro Grande, dalle ore 20.30, ospiterà tre dei migliori protagonisti della musica indie italiana: Alberto Bianco, Emma Nolde e i Selton. Musica dal vivo di grande qualità e intensità che nello splendido scenario offerto dai Chiostri Benedettini promette di coinvolgere e far sognare.

Dalle ore 19 si potrà cenare nell’area Food & Beverage allestita per l’occasione dal Circolo Arci Tunnel con diversi Food Truck all’ingresso del complesso monumentale.

Live in Chiostri è un evento promosso da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e Arci Reggio Emilia in collaborazione con Locusta, Microclub Collective, Fondazione Palazzo Magnani, Arci Tunnel, Ventie30 Studio, con il sostegno di Farmacie Comunali Riunite (main sponsor), Bonacini Auto e Aguzzoli Arredamenti, finanziato grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna 2021-27 nell’ambito di Restate.

Biglietti disponibili in prevendita su Dice e direttamente ai Chiostri prima dell’inizio delle due serate.

LIVE IN CHIOSTRI

24 e 25 luglio, dj set e aperitivo dalle ore 19, concerti dalle ore 20.30

Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro, 44/c, Reggio Emilia.

Biglietti in prevendita su DICE (16,50 euro/serata o 27 euro/abbonamento) e direttamente ai Chiostri prima dell’inizio delle serate.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Dice al link: https://dice.fm/event/l8akyr-live-in-chiostri-abbonamento-24th-jul-chiostri-di-san-pietro-reggio-emilia-tickets

Per info: https://www.chiostrisanpietro.it/eventi/live-in-chiostri-2024/