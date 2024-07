Aggredisce un anziano: arrestato a Mirandola dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni per il reato di lesioni personali.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21.00, personale del Commissariato di P.S. è intervenuto in via Fanti, dove era stata segnalata un’aggressione. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito prestato soccorso ad un signore di 89 anni che si trovava disteso per terra con una ferita alla testa e hanno individuato e fermato il 30enne, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’anziano era stato aggredito dall’indagato perché non aveva aperto la saracinesca di alcuni garage, di cui tra l’altro non era il proprietario. Innervositosi per il rifiuto, il 30enne lo aveva colpito con un pugno alla testa.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.