UniCredit Foundation fa un ulteriore passo in avanti a supporto dell’istruzione dei giovani con “UCF Edu-Fund Platform”

Con il lancio di “UCF Edu-Fund Platform”, UniCredit Foundation fa un ulteriore passo in avanti per realizzare la sua mission e offrire ai giovani in Europa tutto il supporto di cui hanno bisogno per sprigionare il loro pieno potenziale. Questa iniziativa testimonia il costante impegno della Fondazione a fornire ai giovani pari opportunità di istruzione di qualità e a contrastare la dispersione scolastica, occupandosi anche di fornire loro le competenze adeguate per intraprendere gli studi universitari ed entrare nel mondo del lavoro. La “UCF Edu-Fund Platform” è un coraggioso progetto a supporto dei programmi volti a gestire la povertà educativa, in particolare degli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori (fascia di età compresa tra gli 11 e i 19 anni).

Grazie a un approccio multidimensionale, la piattaforma è stata pensata per sostenere le iniziative incentrate su quegli aspetti che hanno un impatto diretto sulle sfide educative dei giovani nei Paesi in cui UniCredit opera. La piattaforma – con uno stanziamento di 14 milioni di euro – rimarrà aperta tutto l’anno con tre diverse tipologie di finanziamento, da €100.000 a oltre €1 milione, per sostenere progetti su piccola come su larga scala. Questi stream sono stati pensati appositamente per sostenere organizzazioni diverse impegnate a promuovere un’istruzione di qualità e lo sviluppo dei territori, garantendo una risposta completa e inclusiva ai bisogni educativi delle comunità in generale.

La piattaforma è aperta a organizzazioni non profit che hanno una conoscenza approfondita delle esigenze sul piano dell’istruzione; i criteri di accesso garantiscono che i programmi sostenuti siano ben strutturati e in grado di generare un impatto sociale concreto e sostenibile nel lungo periodo. L’iniziativa coinvolge in particolare Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Recentemente come UniCredit abbiamo sostenuto il World Youth Skills Day, la Giornata mondiale delle competenze giovanili; ora, con “UCF Edu-Fund Platform”, UniCredit Foundation sottolinea il valore di programmi che adottano un approccio olistico, non solo focalizzati sulle esigenze dei singoli individui e utili per colmare il divario educativo, ma capaci anche di favorire la resilienza delle comunità in generale e la crescita economica, a supporto di una società più giusta ed equa.

Dando alle comunità in cui operiamo le leve per il progresso e contrastando la povertà educativa, UniCredit Foundation vuole promuovere un futuro più equo e prospero per le nuove generazioni. Questo Fondo testimonia l’evoluzione del raggio d’azione della Fondazione e la sua sempre più profonda conoscenza del panorama educativo, assicurando che ogni studente abbia l’opportunità di crescere e avere successo.