Salario minimo nei contratti pubblici del Comune, la dichiarazione del sindaco di Bologna, Lepore

“Oggi ho sentito il sindaco Gaetano Manfredi in merito alla delibera del Comune di Napoli sul salario minimo. Con lui ho voluto confrontarmi brevemente su alcuni dettagli della misura che hanno appena adottato, che valuto di grande interesse. A Bologna abbiamo già una serie di strumenti attivi per garantire tutela della retribuzione e dei diritti dei lavoratori in diverse filiere di appalti e subappalti, condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali. Ma intendo promuovere un gruppo di studio per esplorare se e in che modo questa misura possa essere adottata anche dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, alla luce degli strumenti già in essere. Sarà l’occasione per rilanciare complessivamente l’impegno del nostro territorio per sostenere il lavoro e il reddito delle persone che lavorano, con equità e capacità di innovare assieme”.