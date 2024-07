Restate 2024: venerdì Alda Merini protagonista ai Chiostri di San Pietro

E’ dedicato alla vicenda umana e artistica di Alda Merini, una delle più importanti poetesse del 900, lo spettacolo di parole e musica “Il mare nella bottiglia” in programma ai Chiostri di San Pietro venerdì 26 luglio alle ore 21.30.

La serata – promossa dal Soroptimist Club di Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito del cartellone di Restate 2024 – toccherà temi, come quello della disparità di genere, oggi più che mai al centro dell’attenzione pubblica che trovano nel percorso di Alda Merini elementi legati a un’esistenza fuori dagli schemi che anticipa molte tematiche dall’emancipazione femminile e una nuova prospettiva sulla diversità.

La serata sarà aperta dal sindaco Marco Massari. Poi a dare voce alle vicende biografiche e artistiche della poetessa milanese sarà lo storyteller reggiano Francesco Lenzini, autore dei testi e performer, che con il suo format di divulgazione colto e al contempo emotivamente coinvolgente, ha già commosso la platea in occasione della prima dello spettacolo messa in scena pro bono in occasione della Settimana della Salute mentale. Lenzini si avvarrà dell’accompagnamento musicale di Giorgio Genta, chitarrista, e di Edoardo Ponzi, percussionista. La colonna sonora originale è stata composta appositamente da Beppe Di Benedetto. La regia dello spettacolo è a cura di Ilaria Carmeli, regista e direttrice artistica di Teatro del Cigno, mentre a dare voce alle poesie durante la narrazione sarà la poetessa romana Gabriella Gianfelici.

Lo spettacolo sarà aperto gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento posti. Nell’ambito della serata sarà possibile offrire un libero contributo a sostegno dell’associazione Madre Teresa che si occupa di sostenere e supportare donne e ragazze che presentano diverse forme di disagio e di fragilità. Il sostegno alle donne che caratterizza l’attività di Soroptimist Club contraddistinguerà dunque una serata che si prevede di grandi emozione e coinvolgimento sotto il segno di Alda Merini.