Ellen River e la sua musica al castello di Spezzano

A “Note di notte”, la rassegna musicale che si svolge nella suggestiva corte del castello di Spezzano, martedì 23 luglio, arrivano Ellen River e la sua band “Americana Music”.

Dalle ore 21.00 Ellen River, pseudonimo di Elena Ortalli, giovane cantautrice e strumentista emiliana, “con l’America nel cuore”, presenta i brani tratti dal suo ultimo doppio album di inediti intitolato Life, includendo in scaletta anche interpretazioni di canzoni di autrici ed autori d’oltreoceano che si muovono tra folk, americana music, country, rock e blues. A cura di Comitato Fiorano in Festa.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo la serata musicale si svolgerà in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Gli appuntamenti di “Note di notte” sono proposti dal Comitato Fiorano in Festa, insieme all’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. La rassegna è inclusa nel progetto Palcoscenico per la città “sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”.