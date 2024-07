Aggiornamenti circa le chiusure su A14 e A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona/Pescara. La chiusura del suddetto tratto – inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio – sarà effettuata dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, per consentire attività nell’ambito dei lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

**

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 23:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Interporto sulla stessa A13 o alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.