Continuano i controlli serrati del territorio da parte dei carabinieri bolognesi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio a largo raggio, effettuato nel Capoluogo Emiliano e finalizzato a garantire la sicurezza stradale, hanno eseguito numerosi controlli alla circolazione, procedendo all’identificazione di 45 persone e 30 veicoli.

Durante tali operazioni, sono state accertate diverse violazioni al Codice della Strada. Per la precisione, un 33enne italiano, è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza con relativo ritiro di patente, mentre un altro soggetto, anch’esso poco più che 30enne, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, è risultato positivo sia all’alcool che alle droghe. Altri tre soggetti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Bologna. Inoltre i numerosi equipaggi impegnati nel citato servizio, hanno contestato ad alcuni automobilisti, sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada per eccesso di velocità e per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida.