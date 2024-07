Sassuolo: in via Repubblica modifica a circolazione e sosta

Modifiche a viabilità e sosta, a partire da mercoledì 24 luglio e fino a venerdì 2 agosto, in via Repubblica all’intersezione con via Mazzini, per i lavori di rinnovo della condotta idrica eseguiti da Hera.

L’ordinanza n°214 del 19 Luglio, a firma della Comandante della Polizia Locale, dal 24 Luglio al 2 Agosto, impone le seguenti modifiche.

Via Repubblica intersezione via Mazzini, tratto di strada chiusa al traffico veicolare, i residenti di via Repubblica potranno accedere nelle proprie abitazioni da via del Pretorio.

Via del Pretorio tratto compreso tra via Medaglie d’Oro e via Repubblica inversione del senso unico di marcia;

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di via Repubblica compreso tra via Mazzini e via Pretorio interessato dai lavori