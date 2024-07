Ponte Veggia: da lunedì l’avvio della riqualificazione

Inizieranno nel pomeriggio di lunedì, 22 luglio, le operazioni di pulizia e accantieramento per gli interventi di manutenzione del ponte Veggia che non inficeranno in alcun modo la viabilità sul ponte stesso.

Da lunedì si inizierà l’allestimento sotto al ponte del Campo Base 1, lato Casalgrande e, nelle giornate seguenti, il Campo Base 2 lato Sassuolo.

Appena allestito il Campo Base 1, verranno avviate le prime operazioni di verifica da ordigni bellici lato Casalgrande poi, allestito il Campo Base 2, la stessa verifica verrà attuata sul lato Sassuolo del fiume Secchia.

L’allestimento del Campo Base 2 in territorio sassolese, comporterà una parziale modifica del Percorso Natura Secchia che, per un breve tratto, si troverà all’interno del perimetro del campos tesso.

Quel tratto sarà deviato sul vecchio percorso posto parallelamente all’attuale, più verso il corso d’acqua.