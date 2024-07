Mercoledì 24 luglio Lapam Confartigianato celebra l’anniversario della morte di Matilde di Canossa

Un evento speciale, organizzato in occasione dell’anniversario della morte di Matilde di Canossa. Lapam Confartigianato ha deciso di promuovere un’iniziativa per riscoprire un territorio dalle infinite opportunità turistiche.

Mercoledì 24 luglio l’associazione promuove una visita guidata al Castello di Bianello e, a seguire, lo spettacolo della rievocazione storica “Lux omnia vincit”, che consente di assistere alla suggestiva fiaccolata nei prati del Castello di Bianello e all’investitura del cavaliere nel sagrato della chiesa di Sant’Antonino.

Il programma di giornata prevede la partenza con il pullman alle ore 15.30 dalla sede centrale dell’associazione in Via Emilia Ovest 775 a Modena. Alle ore 17.30 visita guidata a cui seguiranno la cena e, a partire dalle ore 21.15, la rievocazione storica, con il rientro previsto per le ore 23.