Bologna: emessi provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi nei confronti di quattro persone

Il Questore di Bologna a seguito dell’attività svolta dalla Divisione Anticrimine ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi ex art. 13 bis, nei confronti di quattro cittadini peruviani, della durata di anni 2 ciascuno.

In particolare il 9 luglio u.s. alle ore 6.00 circa, alcuni ragazzi ingaggiavano una violenta rissa, con l’utilizzo di armi bianche, all’interno e nelle vicinanze di un locale pubblico sito in via del Pratello.

Nell’occorso tre dei quattro riportavano lesioni da taglio guaribili rispettivamente in gg 8,15,20 s.c..

Per quanto sopra descritto i provvedimenti sono stati notificati nella giornata del 18 luglio u.s. e prevedono l’interdizione, comprensiva del divieto si stazionamento, dalla frequentazione dei locali siti nella zona del Pratello, tutti i giorni, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 della giornata successiva.