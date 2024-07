Raccolta differenziata a Formigine, i dati aggiornati al primo semestre dell’anno

In seguito a un incontro tra Hera e l’amministrazione comunale di Formigine, il gestore del servizio rifiuti ha reso noti i dati della raccolta differenziata sul territorio aggiornati al 30 giugno 2024. La produzione totale dei rifiuti tra 2022 e 2023 è rimasta sostanzialmente stabile (da 19.007 a 18.633 tonnellate), con un netto aumento della raccolta differenziata a discapito dell’indifferenziata. La percentuale media di raccolta differenziata, dopo la riorganizzazione dei servizi avvenuta la scorsa estate, è salita dal 68,7% del 2022 al 74,4% alla fine del 2023, raggiungendo l’81,8% nel primo semestre del 2024. L’obiettivo è fissato dalla normativa all’84% entro il 2027.

Tra il 2022 e il 2024, la produzione di rifiuti indifferenziati pro capite è quasi dimezzata, passando da 96 kg a 52 kg per abitante nel periodo gennaio-giugno. Contestualmente, il conferimento differenziato di rifiuti organici è più che raddoppiato, passando da 13 kg nel 2022 a 32 kg nel 2024. È aumentata anche la raccolta del vetro, da 20 a 25 kg, mentre la raccolta della carta è rimasta stabile grazie al servizio porta a porta già attivo sul territorio. Il confronto tra pre e post riorganizzazione del servizio riguardo alle interazioni dei cittadini tramite l’app Rifiutologo mostra una significativa crescita: le richieste di ritiro a domicilio dei rifiuti sono cresciute fino a 8.412 nel 2023.

Afferma il Sindaco di Formigine Elisa Parenti: “Come dichiarato anche in campagna elettorale, il monitoraggio e il miglioramento del nuovo sistema di gestione dei rifiuti è per noi cruciale. Formigine è già una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente questi risultati perché crediamo che un futuro sostenibile passi prima di tutto da un utilizzo responsabile delle risorse e da una riduzione degli sprechi. Il nuovo sistema di raccolta porta a porta ha già portato risultati importanti, ma come ogni novità necessita di perfezionamenti. Per questa ragione, abbiamo richiesto ad Hera una serie di incontri per valutare con il gestore lo stato attuale del nuovo sistema e discutere possibili miglioramenti. Tra le proposte, abbiamo chiesto l’installazione di una prima casetta Eco Smarty utilizzabile per conferire piccole quantità di carta e plastica anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario di raccolta ordinario. Questo contenitore informatizzato, alimentato a pannelli solari, verrà installato nei prossimi mesi e si potrà aprire con la carta Smeraldo o tramite smartphone. Tra le altre iniziative sul tavolo c’è poi la riorganizzazione degli orari delle isole ecologiche (che saranno ammodernate a breve) e la possibilità di ritirare i sacchetti per carta, plastica e organico anche in altri punti meglio accessibili a tutta la cittadinanza. Abbiamo inoltre attivato un Tavolo di confronto con i sindaci del Distretto in modo che si possano condividere e coordinare azioni di miglioramento su scala sovracomunale”.