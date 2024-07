Polizia Locale di Bologna, otto nuovi veicoli operativi per rinforzare la flotta

La Polizia Locale aumenta ulteriormente il parco vetture in dotazione. A poco più di un anno dall’arrivo di tre mezzi Subaru ibridi per il servizio di Pronto Intervento infatti, nei giorni scorsi, ad integrare la flotta del Corpo, sono stati acquistati otto nuovi mezzi operativi.

Intanto è arrivato un Opel Vivaro, un veicolo multifunzionale completamente elettrico, acquisito grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e che è stato predisposto come ufficio mobile. Avrà la possibilità di attivare una centrale radio mobile ed è dotato di strumentazione come una cellula fotoelettrica e un pannello a messaggio variabile integrato.

Per quanto riguarda i sei nuclei territoriali, il parco vetture è stato arricchito con sei Suzuki Sx4 ibride, una per ogni nucleo, mentre un’Alfa Tonale ibrida sarà utilizzata dal reparto Sicurezza Urbana per il trasporto delle persone fermate e arrestate.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel rinnovare il parco mezzi a disposizione della Polizia Locale – afferma Matilde Madrid, delegata al Progetto sicurezza integrata -. È un tema molto sentito dagli operatori e le operatrici del Corpo. Proseguiremo anche nei prossimi mesi, fino a sostituire completamente i mezzi obsoleti e quelli con più anni di attività alle spalle.”