La Polstrada Castelnovese al campo estivo

Sono stati quasi duecento i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 15 anni che hanno partecipato al Cres organizzato dalla parrocchia di Castelnovo ne’ Monti e che nei giorni scorsi ha visto alcuni agenti della Polizia Stradale come ospiti per fare assieme alcune attività didattiche.

Divisi in due gruppi (junior e senior) i ragazzi hanno dapprima assistito ad una breve lezione di educazione stradale, per poi concentrarsi sui dispositivi e sulle attrezzature in dotazione alle vetture della polstrada, alcune delle quali inusuali.

Tanto l’entusiasmo mostrato per questo evento che ha garantito un valore aggiunto alle interessanti attività proposte ogni giorno dal Cres castelnovese, grazie anche alla pluriennale collaborazione tra la parrocchia e la polizia stradale.