Finale Emilia, An ghin gò: primo appuntamento domenica 21 luglio

Primo appuntamento, domenica 21 luglio, con la rassegna di teatro per l’infanzia An ghin gò, organizzata dall’amministrazione comunale di Finale Emilia.

Nel giardino del MAF, a fianco della Biblioteca comunale Giuseppe Pederiali, in viale della Rinascita 6/2, a Finale Emilia, alle ore 21.00 la Compagnia Teatro Perdavvero metterà in scena lo spettacolo per bambini (dai 4 anni in su) “Enichetta dal ciuffo”.

Enrichetta dal Ciuffo era una bambina brutta, tanto brutta da fare spavento. Aveva i piedi storti, le gambe storte, la schiena curva, la testa che pendeva da una parte, un occhio chiuso ed era calva, con un ciuffettino di capelli che sembrava sputato fuori dal cranio. Così decisero di chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Ma quanto questa bambina era brutta tanto sarebbe diventata intelligente e simpatica e avrebbe avuto il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona di cui si fosse innamorata sopra tutte le altre.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Cesare Frassoni, sempre in viale della Rinascita.

I successivi appuntamenti di An ghin gò sono in calendario alle ore 21.00 di domenica 28 luglio (“Chi ha paura di denti di ferro?” a cura della compagnia TCP Tanti Cosi progetti) e domenica 4 agosto (“Il sogno di Tartaruga”, compagnia Il Baule Volante), sempre nel giardino del MAF (in caso di maltempo presso l’aula magna delle Frassoni).

“Finale Emilia Città della Musica”: quattro appuntamenti per un’estate tra note e risate

L’edizione 2024 di “Finale Emilia Città della Musica” inizia lunedì 22 luglio con la presentazione della compilation numero 3 del progetto Satellite, curato dalla “Fondazione Scuola di Musica C. G. Andreoli”. Protagonisti del concerto, che inizierà alle 21.30 nei giardini pubblici De Gasperi, saranno Nermina Ner, Fra Betti, Bluvy, Tommy Jean’s, Yaro 13 e Platone.

Secondo appuntamento, sempre nei giardini De Gasperi, alle ore 21.30, mercoledì 24 luglio con il concerto tributo “Flexus cantano Dalla”, vita, canzoni, miracoli e bugie di un angelo zingaro.

Terza tappa per “Finale Emilia Città della Musica”, lunedì 29 luglio, ancora nei giardini De Gasperi, alle ore 21.30, con il concerto “I quattro conti interpretano le canzoni di Paolo Conte”.

Serata conclusiva mercoledì 31 luglio, con l’organizzazione di Avis Finale Emilia in collaborazione con l’amministrazione comunale. Alle 20.30, nei giardini De Gasperi, l’annuale appuntamento con la premiazione dei donatori Avis;.a seguire, alle ore 21.30, la commedia dialettale “I cascan tut chè”, messa in scena dalla compagnia Quelli delle Roncole 2.

In caso di maltempo gli spettacoli verranno realizzati nell’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Cesare Frassoni, in viale della Rinascita.