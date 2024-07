Festival Mundus 2024: Paola Turci & Gino Castaldo mercoledì 24 luglio a Carpi

Il 24 luglio a Carpi, nell’ambito del Festival Mundus, è di scena un progetto tutto nuovo, Il tempo dei giganti: i tre anni magici della canzone d’autore 1979-1981 saranno cantati e raccontati da Paola Turci e Gino Castaldo, con materiali d’archivio e performance live.

Il periodo d’oro che va dal 1979 al 1981 sono gli anni di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri – Paola Turci e Gino Castaldo ci condurranno in uno storytelling intrecciato di ricordi, analisi e interpretazioni dal vivo, in un unico racconto fatto di parole e musica.

Lei, cantautrice, cantante, musicista, un’anima in cui si fondono eleganza, rock, sensibilità e coraggio; lui, critico musicale fra i più noti in Italia, entrambi con una carriera di successo che dura da oltre 40 anni, si ritrovano uniti per la prima volta in un evento unico e prezioso.

Informazioni di biglietteria

Inizio spettacoli ore 21:30 – Ingresso unico €12,00

COMUNE DI CARPI

informazioni generali e biglietti – teatrocomunale.carpidiem.it – InCarpi, Piazza dei Martiri, 64 – c/o Palazzo dei Pio – Sala Ex Poste – incarpi@comune.carpi.mo.it – 059 649255 da martedì a domenica ore 10-17.30 (chiuso il lunedì)

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in Piazza Martiri, 72.